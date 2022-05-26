إنفلونزا الطماطم .. أعراض انتبهي إليها

تسبب أنفلونزا الطماطم أعراض تشبه الطفح الجلدي وارتفاع درجة الحرارة وتورم في المفاصل والام الجسم والخمول وتعد أسهل طريقة للابتعاد عن أي إنفلونزا هي الحفاظ على النظافة الجيدة ويمكن معالجة جميع الأعراض بالطريقة المعتادة وتجنب بصرامة خدش البثور أو تمزقها لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

وفقا "doctor.ndtv "عادة ما تظهر هذه الأعراض في أنواع أخرى من الالتهابات الفيروسية أيضًا أو حمى الضنك .

عدوى فيروسية

قد يعاني الأطفال دون سن الخامسة من عدوى فيروسية تسمى "أنفلونزا الطماطم وقد يعاني الأطفال من حمى غير مشخصة وبعض الطفح الجلدي وتهيج الجلد والجفاف وهذا يسبب ظهور بثور على عدة أجزاء من الجسم ويكون شكل البثور أحمر بشكل عام ، وبالتالي يطلق عليه أنفلونزا الطماطم أو حمى الطماطم.

أعراض المرض

تشمل أعراض المرض الطفح الجلدي وتهيج الجلد و يعاني الأطفال المصابون بهذا المرض من التعب وآلام المفاصل والحمى الشديدة وآلام الجسم.

من الأعراض الأخرى تغير لون اليدين والركبتين والأرداف و قد يعاني الأطفال المصابون أيضًا من تقلصات في البطن أو غثيان أو قيء أو إسهال وتشمل الأعراض الأخرى السعال والعطس وسيلان الأنف.

أسباب الإصابة

لا تزال أسباب المرض مجهولة ويجب على الوالدين استشارة طبيب قريب على الفور إذا أظهر طفلهما أيًا من الأعراض السابقة .

يُنصح الأطفال المصابون بالبقاء رطبًا عن طريق تناول الكثير من الماء النقي و لا ينبغي خدش البثور أو الطفح الجلدي ويجب الحفاظ على النظافة و يجب على أفراد الأسرة والأصدقاء تجنب أي اتصال وثيق مع الشخص المصاب و على المرضى في الوقت نفسه أخذ قسط من الراحة لتجنب الآثار طويلة الأمد للحمى.