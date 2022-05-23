تعرف علي الفرق بين الجدري المائي وجدري القرود

انتشار جدري القرود قد يسبب الكثير من الخوف، ولكن قد يجعل الكثير المعلومات عن جدري القرود وعن طرق انتقاله واعراضه وطرق التفرقة بينه وبين الجدري المائي.

ينتقل جدري القرود من شخص لآخر، ويمكنك التقاطه إذا كنت على اتصال شخصي وثيق مع شخص مصاب.

الملابس والبطانيات والمناشف، إضافة إلى أشياء مثل أواني الطعام و الأطباق، يمكن أن تصاب جميعًا بالفيروس من خلال الاتصال بشخص مصاب.

أعراض مرض جدري القرود؟



الحمى وآلام العضلات والصداع الشديد وتضخم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي أو الآفات وانخفاض الطاقة وانزعاج الظهر كلها علامات على جدري القرود. يظهر طفح جلدي مع نتوءات بارزة بعد يوم إلى ثلاثة أيام. يبدأ الطفح الجلدي عادةً على وجهك ويمتد إلى مناطق أخرى من الجسم ، بما في ذلك راحتي وباطن قدميك.

يظهر الطفح الجلدي على شكل نتوءات حمراء مسطحة في البداية. تتكون البثور من الكتل التي تمتلئ بالصديد.

تتقشر البثور وتتساقط بعد بضعة أيام.

هل يرتبط جدري القرد وجدري الماء؟



يعد جدري القرود حالة غير شائعة يمكن تشخيصها خطأ على أنها جدري الماء أو مرض الزهري. يسبب جدري القرود ، مثل جدري الماء ، طفحًا جلديًا مع وجود بقع صغيرة مليئة بالسوائل التي تتحول إلى جرب ويمكن أن تندب.

من ناحية أخرى ، ينتمي جدري القرود إلى عائلة فيروسات مختلفة عن جدري الماء. يرتبط الفيروس بفيروس الجدري الذي كان يصيب الناس.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الجدري قد تم القضاء عليه تمامًا في عام 1980. والفرق الأساسي بين جدري القرود والجدري هو أن جدري القرود يتسبب في تورم العقدة الليمفاوية.

يظهر طفح جلدي في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك راحة اليد وباطن القدمين وداخل الفم.

تحدث أعراض جدري القرود عادة ما بين خمسة إلى 21 يومًا من الإصابة وتختفي في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع.