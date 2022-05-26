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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدحت صالح على المسرح الكبير بالأوبرا| تفاصيل

مدحت صالح
مدحت صالح

يقدم الفنان الكبير مدحت صالح، حفلا بمصاحبة الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، فى الثامنة مساء الاحد على المسرح الكبير.

 

ويتضمن البرنامج نخبة من أعماله الجماهيرية التى قدمها على مدار مشواره الفنى المشرق منها بحلم على قدى ، المليونيرات ، كوكب تانى ، قلب واحد ، النور مكانه في القلوب ، اشتقنا لزمان ، يتقال ، حبيبى يا عاشق وغيرها بالإضافة إلي عدد من مؤلفات الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها منها برمي السلام ، وحشونا الحبايب و3 سلامات.

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وعبر صالح عن سعادته بتقديم حفلات مميزة بدار الأوبرا التى تعد حصن الإبداع فى مصر، واصفا روادها بالجمهور المستنير المدرك لأهمية الفنون الجادة فى الارتقاء بالوجدان .

دار الأوبرا مدحت صالح الموسيقى الموسيقار مصر

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