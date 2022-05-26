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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عددهم 12 ألفا...

سفير مصر بالمغرب: تخصيص منافذ بيع للجالية المصرية تفاديا لاختلاطها بأنصار الوداد

الاهلي والوداد
الاهلي والوداد

كشف ياسر عثمان سفير مصر في المغرب عن مفاجأة سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي بمنافسه الوداد يوم الإثنين المقبل في ملعب مركب محمد الخامس.

وتحدث سفير مصر في المغرب عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الخميس قائلا: "تم الاتفاق مع السلطات المغربية على تخصيص منافذ بيع لأعضاء الجالية المصرية في المغرب من أجل شراء التذاكر دون الاختلاط مع جماهير الوداد".

وواصل أ، "الجالية المصرية في المغرب عددهم 12 ألفا ومن المتوقع حضور عدد كبير منهم للمباراة خاصة بعد تخصيص 10 آلاف تذكرة لجماهير الأهلي بمدرج كامل وله مداخل ومخارج خاصة".

وعن المقصود في بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بكلمة جمهور عام أوضح “أعتقد أن الـ20 ألف تذكرة في تلك الفئة سيكون أغلبها لجمهور الوداد”.

قبل أن يستدرك ويتم حديثه "لكن الذي يهم الآن هو تسهيل حضور جمهور الأهلي وخاصة القادم من المباراة بداية من يوم السبت المقبل وحتى يوم اللقاء".

والتقى الأهلي بالوداد 10 مرات من قبل عبر التاريخ، فاز المارد الأحمر في أربع مرات وهُزم في مباراتين.

فيما تعادل الفريقين في أربع مناسبات

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