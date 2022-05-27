بعد الزيادة الاخيرة ..أحدث الاسعار لـ نيسان قشقاي و جوك موديل 2022

تقدم شركة نيسان حزمة من الموديلات المتنوعة داخل السوق المصري لطرازات 2022، ومنها النسخة الشهيرة من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدم "قشقاي"، والسيارة الرياضية ايضا نسيان "جوك".

وشهدت ههذ النسختين بعض التغييرات الخاصة بالقيمة السعرية داخل السوق المصري، لتشمل جميع الفئات المقدمة محليًا، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 25 الف و 30 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار السيارة نيسان قشقاي وجوك موديل 2022 بعد الزيادات الاخيرة.

اسعار السيارة نيسان قشقاي وجوك موديل 2022

– نيسان قشقاي موديل 2022

تنطلق السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 من النقطة 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كم.

اسعار السيارة نيسان قشقاي وجوك موديل 2022

وتستمد السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 قوتها من محرك بسعة 1300 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات طراز CVT يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

اسعار السيارة نيسان قشقاي وجوك موديل 2022

أسعار السيارة نيسان قشقاي موديل 2022

الفئة الأولى Visia نيسان قشقاي موديل 2022 بقيمة قدرها 529ألف جنيه بدلاً من 499 ألف جنيه.

الفئة الثانية Accenta نيسان قشقاي موديل 2022 بقيمة قدرها 564 ألف جنيه بدلاً من 534 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Tekna نيسان قشقاي موديل 2022 بقيمة قدرها 604 ألف جنيه بدلاً من 574 ألف جنيه.

اسعار السيارة نيسان قشقاي وجوك موديل 2022

– نيسان جوك موديل 2022

تتسارع السيارة نيسان جوك موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 10 ثواني، حيث دعمت بمحرك سعة 1000 سي سي تيربو، قادر على انتاج 115 حصانا، و 200 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر تقنية الدفع الامامي من 7 سرعات.

اسعار السيارة نيسان قشقاي وجوك موديل 2022

أسعار السيارة نيسان جوك موديل 2022

الفئة الأولى Accenta نيسان جوك موديل 2022 بقيمة قدرها 439.500ألف جنيه بدلاً من 414.500 ألف جنيه.

الفئة الثانية Tekna نيسان جوك موديل 2022 بقيمة قدرها 469.500ألف جنيه بدلاً من 444.500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Tekna Perso نيسان جوك موديل 2022 بقيمة قدرها 479.500ألف جنيه بدلاً من 454.500 ألف جنيه.