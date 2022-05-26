أخى.. زيدان بصحبة رونالدينيو خلال زيارته لمصر

نشر محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، صورة له برفقة الساحر البرازيلى رونالدينيو، لاعب برشلونة الأسبانى الأسبق، وذلك عبر حسابه علي "انستجرام".

وظهر في الصورة زيدان رفقة رونالدينيو خلال زيارته الحالية لمصر وعلق قائلا "‏كان وجودك في مصر رائعا يا اخي"



تصدرت زيارة النجم البرازيلي رونالدينيو لمصر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاء لمصر تلبية لدعوة إحدى الشركات في إطار حملة ترويج للسياحة المصرية، وسط تواجد أمني كثيف، مع وجود وسائل إعلامية لتغطية لحظة وصوله.



عبر رونالدينيو أسطورة كرة القدم البرازيلية، عن سعادته بزيارته لـ مصر، وانبهاره بعظمة الحضارة المصرية.

ونشر رونالدينيو صورتين له أمام الأهرامات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك":، وعلق:" عاجز عن الكلام!!! مصر دائما رائعة.. واحدة من أعظم عجائب عالمنا".