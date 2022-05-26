عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخى.. زيدان بصحبة رونالدينيو خلال زيارته لمصر

زيدان ، رونالدينيو
زيدان ، رونالدينيو

 

نشر محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، صورة له برفقة الساحر البرازيلى رونالدينيو، لاعب برشلونة الأسبانى الأسبق،  وذلك عبر حسابه علي "انستجرام".

 

وظهر في الصورة زيدان رفقة رونالدينيو خلال زيارته الحالية لمصر وعلق قائلا "‏كان وجودك في مصر رائعا يا اخي"


تصدرت زيارة النجم البرازيلي رونالدينيو لمصر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاء لمصر تلبية لدعوة  إحدى الشركات في إطار حملة ترويج للسياحة المصرية، وسط تواجد أمني كثيف، مع وجود وسائل إعلامية لتغطية لحظة وصوله.


عبر رونالدينيو أسطورة كرة القدم البرازيلية، عن سعادته بزيارته لـ مصر، وانبهاره بعظمة الحضارة المصرية.

ونشر رونالدينيو صورتين له أمام الأهرامات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك":، وعلق:" عاجز عن الكلام!!! مصر دائما رائعة.. واحدة من أعظم عجائب عالمنا".

IMG_٢٠٢٢٠٥٢٦_٢٢٠٢٤٢
IMG_٢٠٢٢٠٥٢٦_٢٢٠٢٤٢
الأسطورة البرازيلية رونالدينيو زيارة مصر محمد زيدان منتخب مصر البرازيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

جريمة في الشيخ زايد| العثور على 5 جثث من أسرة واحدة بمزرعة

ترشيحاتنا

ديكور كافيه..حقيقة إنشاء أول برج إيفل في أفريقيا بالشرقية

أيهما أولى الأضحية أم الصدقة للمحتاج؟.. البحوث الإسلامية يجيب

إسرائيل تتهم أمريكا بتسريب معلومات عن اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني

إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على أحد الباعة الجائلين

تعيين ماجد موسى مديرا عاما بالإدارة المركزية لجمارك مبنى الركاب 3بمطار القاهرة

مواجهات مع مسلح في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. والشرطة تطالب السكان بالاحتماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

فيديو

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

ذهب إلى حي شعبي والأهرامات .. تفاصيل زيارة البرازيلي رونالدينيو لـ مصر

إصابة خطيرة.. دومينيك حوراني تتعرض لحادث أثناء تصوير أغنية العب غيرها في دبي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ