منى زكى تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جديدة لها .. شاهد

نشرت الفنانة منى زكى ، عدة صور لها ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت منى زكى “ Hello Cannes! ”.

وتصدرت الفنانة منى زكي، مؤشرات البحث “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مشاركتها في فيلم “العنكبوت” الذي يُعرض حاليا في دور عرض السينما.

بينما طرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم، من بينهم الفنان أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين وريم مصطفى.

فيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا، ويؤدي خلال أحداث الفيلم دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.