فرقة مشوار تلهب أجواء ليالي مهرجان الطبول الدولي

أشعلت فرقة "مشوار" أجواء ليالي مهرجان الطبول الدولي الذي تحتضنه مصر في نسخته التاسعة.

وضعت مشوار لمستها الموسيقية الخاصة كأول فرقة ريجي غنائية تشارك في فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، وأمتعت الجمهور المصري بثلاثة حفلات كاملة العدد في أماكن مختلفة بين قلعة صلاح الدين ومسرح الهناجر وشارع المعز بالحسين.





وتميزت فرقة الريجي المصري وسط مشاركات المهرجان بسهرات غنائية مزجت بين موسيقي الريجي الغربية ولمسات من الموسيقي الأورينتال الشرقية بكلمات عامية مصرية، في أول مشاركة غنائية من نوعها في المهرجان الذي يشهد هذا العام أكثر من 43 حفل من 18 دولة مختلفة في دورته التاسعة تحت رعاية وزارة الثقافة.

مشوار فرقة ريجي غنائية بدأت رحلتها الموسيقية عام 2011، وتعتمد في موسيقاها على مزيج من الريجاتون والرووتس والموسيقى الأفريقية، ومن أشهر أغنياتها "أيوب" و"لون العلم" و"أفريقيا"، وتستعد حاليا لإطلاق ألبومها الجديد في جولى حفلات غنائية في مصر والعالم العربي.