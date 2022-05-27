محمد صلاح يحتفل بـ جائزته لأفضل صانع العاب مع أرنولد .. شاهد

نشر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، صورة له زميله فى الفريق أرنولد للاحتفال معه بـ جائزته أفضل صانع ألعاب في الدوري الانجليزي .

شارك صلاح متابعيه بالصورة من خلال خاصية استورى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، على تصريحات الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، قبل المواجهة التي ستجمع الريدز والملكي بعد غد السبت، على ملعب “دو فرانس” في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان محمد صلاح، أكد مؤخرا، أنه يسعى للثأر من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليرد عليه بنزيما قائلا: "صلاح يمكنه أن يقول ما يريد".