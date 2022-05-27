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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يقرر تعديل عقد محمد الشناوي | شاهد

صدى البلد

أعلن الكابتن أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادي  الأهلي يقرر تعديل عقد محمد الشناوي ، حارس مرمى الفريق ولذلك  لزيادة راتبه بعد نهاية الموسم الجاري . 

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” الأهلي يقرر تعديل عقد محمد الشناوي لزيادة راتبه بعد نهاية الموسم الجاري.

ووجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي ومجلس مقاطعة عين السبع، والقائمين على ملعب العربي زاولي، على كل ما قدموه من استقبال وتسهيلات لفريق الأهلي.

وشدد مدير الكرة على تقديره الكبير للمسؤولين على ما قدموه من اهتمام، واستقبال الملعب لتدريبات الفريق بحفاوة، تعكس روح الأخوة في ما بين الأشقاء المصريين والمغاربة في شتى المواقف.

ويؤدي الفريق تدريباته على ملعب نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي بمقاطعة عين السبع.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، ويسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

مصر الأهلى سيد عبد الحفيظ النادي الأهلي فيس بوك الوداد المغربي

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