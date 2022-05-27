البنتاجون: روسيا تملك فائض قوة وتقدّمها بطيء

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية خسارة الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لما يقارب 1000 دبابة، و350 نظاما مدفعيا، 36 طائرة حربية، و50 مروحية.

وأضاف مسؤول كبير في الوزارة، الخميس، للصحفيين من واشنطن، أن القوات الروسية تفقد يوميا جنودا لكنها تمتنع عن كشف الأرقام.

كما تابع أن لدى الروس 110 كتائب مقاتلة، موضحاً أنها تحقق تقدما بطيئا على الأرض، وأنها تملك فائضاً من القوة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن المعارك باتت تتركز بشكل أساسي هذه الفترة على وسط منطقة دونباس، في محاولة روسية لعزلها ومحاصرة القوات الأوكرانية.

كذلك تابع أن هناك معارك كبيرة في جنوب مدينة إيسييوم، وأخرى في منطقة خرسون وميكولاييف.

وأشار إلى أن القوات الروسية أضحت تضيف دفاعات على جزيرة الأفعى في البحر الأسود لمنع القوات الاوكرانية من استردادها، موضحاً أنها نجحت فعلاً في البقاء بعيدا عن الشاطئ ومحاصرة الموانئ الأوكرانية.