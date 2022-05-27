البورصة المصرية تنهي تعاملاتها بتراجع جماعي .. فيديو

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة امس الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية خسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.247 مليار جنيه.



واضافة رمسيس تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46%، ليغلق عند مستوى 10200 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 12474 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 4118 نقطة.



وأشارت حنان رمسبس تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 1746 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساو الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 2627 نقطة.

وأوضحت رمسيس ان بلغ حجم التداول على الأسهم 251.5 مليون ورقة مالية بقيمة 572 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.73%، والعرب على 12.94% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.63%.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.