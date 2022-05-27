أستاذ طب أطفال يكشف تفاصيل مرض إنفلونزا الطماطم وطرق علاجه

كشف الدكتور احمد البليدى أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني، تفاصيل مرض انفلونزا الطماطم وأعراضه.

وقال البليدي خلال مداخلة هاتفية بقناة " دي ام سي"،:" تم ربط اسم الطماطم مع المرض نسبة إلى الطفح الجلدي الذي يظهر في جلد المصابين، وهو عبارة عن بثور صغيرة".

وأوضح :" هذا الفيروس ينتشر في الشتاء أكثر وموجود منذ زمن، لافتا إلى ان أبرز أعراضه هي ارتفاع في درجات الحرارة وطفح جلدي وآلام في الجسم.

وأكد أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني،:" هذا الفيروس لا يمثل خطورة والعلاج يتم بشكل تلقائي من خلال مخفضات لدرجات الحرارة والمسكنات".