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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أستاذ طب أطفال يكشف تفاصيل مرض إنفلونزا الطماطم وطرق علاجه

صدى البلد

كشف الدكتور احمد البليدى أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني، تفاصيل مرض انفلونزا الطماطم وأعراضه.

وقال البليدي خلال مداخلة هاتفية بقناة " دي ام سي"،:" تم ربط اسم الطماطم  مع المرض نسبة إلى الطفح الجلدي الذي يظهر في جلد المصابين، وهو عبارة عن بثور صغيرة".

وأوضح :" هذا الفيروس ينتشر في الشتاء أكثر وموجود منذ زمن، لافتا إلى ان أبرز أعراضه هي ارتفاع في درجات الحرارة وطفح جلدي وآلام في الجسم.

وأكد أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني،:" هذا الفيروس لا يمثل خطورة والعلاج يتم بشكل تلقائي من خلال مخفضات لدرجات الحرارة والمسكنات".

الطماطم طب الأطفال القصر العينى درجات الحرارة درجات الحرارة قصر العيني

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