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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق يدافع عن صلاح بعد تصريحاته بشأن مواجهة ريال مدريد

صدى البلد

دافع الإعلامي إبراهيم فايق ، عن محمد صلاح بسبب الهجوم عليه بعد تصريحاته الأخيرة عن مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري ابطال افريقيا . 

وكتب إبراهيم فايق عبر تويتر  " ثقافة comeback ومصطلحات الأخذ بالثأر موجودة في الكرة طول عمرها بس احنا على كيفنا، لما يقولها زلاتان يبقى بص الشخصية!! شايف الكاريزما!! انما لما يقولها صلاح..

 

وتابع  :  تبقى عيب وميصحش ونهري هري ماله آخر، صلاح شخص يصنع احداث وتاريخ، نقيمه بالمحلية وهو يستمتع بالكرة والمنافسة ونجاحه العالمي ". 
 

يذكر أن محمد صلاح النجم المصري المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي أكد استعداده لمواجهة فريق ريال مدريد في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتوج محمد صلاح اليوم بجائزة رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي .

وقال محمد صلاح خلال تصريحاته : انا استمتع بلعبة كرة القدم واحاول مساعدة فريقي للفوز بالبطولات وهذا اهم شيء.

وبسؤاله عن مباراة ريال مدريد  : حان وقت الانتقام بعد الهزيمة في اخر مواجهة بيننا ، كان يوم حزين بالنسبة لنا.

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