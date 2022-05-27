طريقة عمل محشي ورق العنب باللحمة

يعد محشى ورق العنب من الأكلات الشهية التى يصعب على عدد كبير من النساء إعدادها فى المنزل بمذاق جيد.

ونقدم لكم طريقة عمل محشى ورق العنب باللحمة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج اليف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير محشى ورق العنب:



ورق عنب

أرز

شوربة

صلصة طماطم

بقدونس

كزبرة خضراء

شبت

فلفل حار

بصل

ثوم

طماطم

بهارات

زعتر

حبهان

ملح

فلفل أسود

جوزة الطيب

كمون

قرفة

نعناع

زيت ذرة

جزر

حبهان

ورق لورا

كرفس



طريقة عمل محشى ورق العنب باللحمة:



* اسلقي اللحمة بماء مغلي مع جزر وكرفس وبصل وورق لورا وحبهان وملح وفلفل أسود وتترك حتى النضج.

* افرمي البصل والثوم ثم ضعيهم فى اناء صغير ثم افرمي الطماطم مع جميع البهارات والملح والفلفل الأسود والشطة وزيت ذرة ونعناع طازج والأرز المغسول والمصفى وقلبيهم.

* اسلقي ورق العنب في ماء ساخن احشيه بهذه الخلطة ويلف ثم ضعي أصابع المحشي في حلة بها صف من شرائح البصل والطماطم وفصوص الثوم ومكعبين مرقة.

* اضيفي الماء للمحشي ثم توضع على نار هادئة حتى ينضج تماما ويقدم محشى ورق العنب مع اللحمة بعد تشويحها فى السمن أو تحميرها فى الفرن.

