سارة أمين: نعد جماهيرنا بتحقيق لقب البطولة الأفريقية

أبدت سارة أمين، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي، سعادتها بالتأهل لربع نهائي البطولة الإفريقية للأندية، مؤكدة أن الفريق يسير في البطولة بشكل تدريجي ويؤدي بشكل جيد في كل المباريات.



وأضافت سارة قائلة: “سنواجه الأولمبي القليبي في ربع نهائي البطولة ونسعى بقوة للفوز عليه واستكمال المشوار بنجاح.. نعد جماهيرنا بتحقيق لقب البطولة”.



وتابعت: “قبل أي مباراة نعطي كل فريق حقه وندرسه بشكل جيد للغاية ونعرف نقاط قوته وضعفه، وهو الأمر الذي يساعدنا في السيطرة على المباراة سواء كانت صعبة أم سهلة.. نفكر في مرحلة على حدة ونسعى للوصول إلى منصات الذهب خطوة بخطوة”.

وأشادت سارة بدور الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حمدي الصافي، خاصة أن الجهاز بأكمله يقف خلف اللاعبات ويساعدهن كثيرًا على الظهور في المباريات بمستوى مميز.