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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليم السويس تتسلم درع التكريم الخاص بالجايكا اليابانية

صدى البلد

قام اليوم محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، يرافقه ياسر عمارة وكيل المديرية بزيارة المدرسة المصرية اليابانية بالسويس لحضور تسليم المدرسة المصرية اليابانية بالسويس اليوم درع التكريم الخاص بالجايكا اليابانية متمثلة فى يوشيدا سينسيه وناكاجيما سينسيه
من الجايكا ‏خذ فى حضور الخبير اليابانى ايتو سينسيه. 


تسلم الدرع محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس وياسر عمارة وكيل المديرية والدكتورة سوزان يوسف مديرة المدرسة. 


جاء ذلك تقديرا لمجهودات المدرسة المتميزة خلال العام الدراسى بناءا على توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتعليمات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.

التربية والتعليم التعليم التعليم الفني وزير التربية والتعليم زيارة العام الدراسي وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي مصرية وزير

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