فينومينولوجيا المسرح الأحد القادم في المركز الدولي للكتاب

يعقد المركز الدولي للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د.هيثم الحاج علي ، ندوة لمناقشة كتاب "تأملات في فينومينولوجيا المسرح" تأليف عبد الناصر حنفي والصادر في سلسلة الإبداع المسرحي التي تصدرها هيئة الكتاب ، وذلك في الخامسة مساء الأحد القادم ٢٩ مايو. ويناقشه د.محمد الخطيب ، أحمد خميس.

تدور تأملات هذا الكتاب حول ثلاثة محاور:

الأول يسعى إلى إعادة تقديم مبحث فينومينولوجيا المسرح انطلاقا من محاولة وصف وتحليل ما يخص "الفعل المسرحي" بوصفه مزيجا مركبا ومتطورا من ألعاب الظهور والعاب الحضور معا، الأمر الذي تطلب إعادة التفكير في أسس الفينومينولوجيا التي تتحلق أكثر مما ينبغي حول مفهوم الحضور، مرورا بالتوقف أمام التكوين الجينيالوجي للفعل المسرحي، وصولا إلى التأمل في ماهيته ومصيره في ظل بعض التطورات التكنولوجية الجارية.

أما المحور الثاني، فقد اقتصر على استثمار شيئا من هذه الأفكار في مقاربة بعض الظواهر المسرحية، سواء في جانبها الاجرائي (تقنيات مسرح الشارع)، أو تعالقها مع التغيرات الاجتماعية والسياسات الثقافية في مجتمعها المحلي والتطورات الجمالية في العالم (مشروع المهرجان التجريبي)، أو في مواجهتها للتحول المعلوماتي عبر استدعاء كتلة/أداة بالغة القدم مثل الدمى.

فيما يذهب المحور الثالث إلى محاولة تقديم تحليلات تمهيدية قد تصلح كافتتاحية تدشن لمشروع أكبر يستهدف دراسة الحالات التي طرأت على المسرح المصري –ومجتمعه- في فترات ما بعد يناير 2011؛ عبر وصف ما مرت به من اندفاع والتفاف ثم تبدد لطاقة اجتماعية هائلة أو غير مسبوقة وأثر هذا في خلخلة رؤى مسرحنا لعالمه وتفكيك الأرصدة الجمالية التي راكمها لنفسه عبر عقود؛ مع رصد بعض الاقتراحات التي قدمتها اعمال مسرحية بعينها في هذا الصدد.