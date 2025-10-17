قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعرفها بهذه الطريقة.. حسام موافي يكشف أسباب الذبحة الصدرية الحقيقية والكاذبة
مسئول كبير في حماس لرويترز: سنبقى حاضرين على الأرض لحماية شحنات المساعدات من اللصوص
تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا السبت: توقعات سقوط رذاذ علي بعض المناطق
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية
التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري
تشكيل غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
مصر تحصد 5 جوائز في معرض CISMA 2025 لماكينات الخياطة بالصين
خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة
تحديث جديد لسعر الدولار مساء اليوم الجمعة 17-10-2025
دراسة تحذر: وسائل التواصل الاجتماعي حتى في الاستخدام المحدود تُضعف القدرات الإدراكية للأطفال
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تردد قناة أون سبورت
تردد قناة أون سبورت
أحمد أيمن

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي، في مباراة الذهاب، ضمن الدور الثاني (دور الـ 32) من التصفيات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025 – 2026. 

وستكون هذه المباراة الأولى للأهلي تحت قيادة المدرب الدنماركي جيس توروب، الذي تولى تدريب الفريق بعد التعاقد معه خلفا لعماد النحاس الذي تولى القيادة الفنية بشكل مؤقت عقب إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

تقام مباراة الأهلي وإيجل نوار، غدا السبت 18 أكتوبر 2025، على ملعب إنتواري بالعاصمة البوروندية “بوجمبورا”، وتنطلق في تمام الساعة الرابعة مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وعلى الرغم من أن الأهلي يستهل مشاركته في دوري أبطال إفريقيا من دور الـ 32؛ إلا أن إيجل نوار قد بدأ مشواره في البطولة من الدور الأول. 

وتمكن فريق إيجل نوار من اجتياز نادي شركة أساس جيبوتي للاتصالات بصعوبة، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعبه، بينما تمكن من تحقيق التعادل الإيجابي (1-1) في مباراة الإياب خارج ملعبه.

قائمة الأهلي لمباراة إيجل نوار

أعلن المدرب الدنماركي جيس توروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباراة، وتضم 24 لاعبًا، هُم:

حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد سيحا، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال عبدالواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد شكري، مصطفى العش، محمد هاني، أحمد عابدين.

خط الوسط: محمد على بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، أحمد عبدالقادر، مروان عطية، أشرف بن شرقي، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا، محمد عبدالله.

خط الهجوم: نيتس جراديشار، محمد شريف.

 

مواجهات الأهلي مع الأندية البوروندية

على مدار تاريخه القاري، لم يسبق للنادي الأهلي أن واجه فريق إيجل نوار في أي مسابقة قارية، لكن سبق له أن واجه فريق آخر من بوروندي وهو نادي فيتالو لكرة القدم، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا عام 2000، حيث تقاسم الفريقان الفوز. 

وشهدت تلك المواجهة خسارة الأهلي في مباراة الذهاب بنتيجة (1-2) في خارج ملعبه، ثم عاد ليسجل فوزًا بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب على ملعبه.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

يمكن متابعة مباراة الأهلي ضد إيجل نوار، عبر شبكة قنوات “أون سبورت” المصرية، التي تملك حقوق بث المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وقد خصصت الشبكة قناة “أون سبورت 1” (ON Sport 1) لإذاعة المباراة؛ مما يسهل على الجماهير متابعة اللقاء المصيري الذي ينتظره الكثيرون.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات:

التردد: 11861.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة البث: HD.

