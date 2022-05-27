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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الطفلة نيللي المغربي تفوز ببطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات

نيللي المغربي
نيللي المغربي

حصلت اللاعبة نيللي محمود عبد الحليم المغربي البالغة من العمر 6 سنوات، على الميدالية الذهبية والمستوى الأول في لعبة الجمباز للآنسات تحت سن 6 سنوات في بطولة الجمهورية لكأس مصر لعام 2022 للمرة الثانية، وذلك بعد أن حصلت على مستوى أول وميدالية ذهبية في الموسم الأول من بطولة الجمهورية. 


واستطاعت اللاعب نيللي، أن تحصل على المركز الأول وتحصد ميداليتين ذهبيتين في لعبة الجمباز للآنسات تحت سن 6 سنوات، في بطولة الجمهورية لكأس مصر لعام 2022. 


وقالت والدة اللاعبة الإعلامية رانيا أيمن، إن نجلتها استطاعت حصد ميدالياتين ذهبيتين بعد تدريبات شاقة خضعت لها في فترة قليلة، حيث بدأت في تمرينات لعبة الجمباز في شهر سبتمبر الماضي لتستطيع خلال ٩ أشهر فقط المشاركة في بطولتين والمناقشة في بطولة الجمهورية والفوز بالمركز الأول. 


وأكدت أن الفضل يعود أيضا للأكاديمية التي تتمرن بها والمدربين محمود العطار وأحمد رمضان، الذين قاموا بتدريبها والحفاظ على مستواها وعلى لياقتها البدنية، إلى جانب داليا ربيع التي قامت بتدريب على بعض حركات الباليه لتأديتها ضمن المهارات الأساسية في البطولة. 


واستطاعت اللاعب نيللي أن تؤدي بمهارة كبيرة جميع المهارات الأساسية في البطولة بدءا من مهارة المرونة ومرورا بمهارة التوازن وحتى مهارة الجري والباليه، وحصلت على المستوى الأول في جميع المهارات. 


وأكدت الإعلامية رانيا أيمن أن ابنتها نيللي ستستمر في التمارين الخاصة بلعبة الجمباز استعدادا للمشاركة في بطولة الجمهورية المقبلة تحت 7 سنوات والتي سوف تقام في نهاية العام الحالي.

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الميدالية الذهبية كأس مصر نيللي محمود عبد الحليم المغربي

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