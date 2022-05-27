ديانج: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب جديد

أكد أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يتمنى أن يكون التوفيق حليفًا لـ«الأهلي» في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربي، المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل.

وتحدث ديانج عن مباراة الوداد قائلا:« لا توجد مباراة سهلة في دوري أبطال إفريقيا.. كل مباريات البطولة من بدايتها صعبة، ونحن اليوم نستعد لخوض النهائي، ونسعى لبذل أقصى ما لدينا من مجهود وحسم اللقب بغض النظر عن أي صعوبات».

وأضاف: «أتمنى أن يوفقني الله وزملائي لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.. ستكون اللحظة الأسعد في حياتي».

واختتم ديانج تصريحاته مؤكدا أن لاعبي الأهلي سيبذلون قصارى جهدهم في المباراة النهائية أمام الوداد؛ من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير النادي من خلال التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي والمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي.