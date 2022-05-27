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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الشباب: 1000 مشارك من 35 دولة بمهرجان رياضات التحمل بالغردقة.. صور

مهرجان رياضات التحمل
مهرجان رياضات التحمل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مشاركة ١٠٠٠ متنافس من ٣٥ دولة أجنبية، فى منافسات مهرجان رياضات التحمل “Somabay Endurance Festival”، والذى تضمن مسابقات فى "السباحة، الركض، الدراجات، الليزر".

 

وانطلق مهرجان "سوما باى لرياضات التحمل" بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ،صباح اليوم الجمعة، والذي تنظمه "تراي فاكتوري"، تحت إشراف الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع كل من الاتحاد المصرى للخماسى الحديث واتحاد الدراجات.

 

عبر المشاركون عن سعادتهم بتنوع منافسات مهرجان "سوما باى لرياضات التحمل"، وتنظيمه بشكل متميز فى واحدة من أجمل المناطق السياحية بمصر، مشيدين بالمظهر الراقى الذى ظهر عليه المهرجان، وقوة المنافسة والتحدى بين جميع المشاركين.

 

من جانبه، ثمن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الإقبال الكبير الذى تشهده المهرجانات والفعاليات السياحة الرياضية التى يتم تنظيمها فى مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع المؤسسات المعنية، مقدماً الشكر والتقدير لكل من ساهم فى نجاح مهرجان رياضات التحمل بسوما باى بالغردقة من قيادات محافظة البحر الأحمر ومؤسسة "تراى فاكتورى"، ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وكل الجهات الشريكة.

 

جاء تنظيم مهرجان "سوما باى برياضات التحمل" تماشياً مع رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج للسياحة المصرية من خلال الأحداث والفعاليات الرياضية، والتأكيد على أهمية الرياضة فى التأثير  الإيجابي على صحة الفرد، ولياقته البدنية.

 

حضر الفعاليات محمد وجيه وأكمل صبحي حسنين من الإدارة العامة للسياحة و الفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وأيمن  حقي مدير المسابقة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

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وزارة الشباب والرياضة متنافس مهرجان رياضات التحمل رياضات التحمل السباحة الركض الدراجات الليزر مهرجان

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