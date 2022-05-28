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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أطول شهور السنة.. كم مناسبة مرت على المصريين في شهر مايو؟

شهر مايو 2022
شهر مايو 2022

يمر عدد من الشهور على المصريين يشعرون بانها طويلة للغاية، على الرغم من أن أغلب شهور السنة 30 يوم، وأحد تلك الشهور الطويلة هو شهر مايو، خاصة وأنه  شهد عددا من المناسبات خلاله هذا العام الحالي 2022.

حالة من السخرية والضحك، تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمين الكوميكس، والمنشورات الساخرة، متعجبين من شعورهم بطول شهر مايو الذي أوشك على الانتهاء، فقال البعض أنه شهر طويل للغاية، ويشعرون أن الكثير من الوقت مر ومازلنا في نفس الشهر من العام، وأخرون شبهوا بشهر أغسطس الشهير بأطول شهور العام نظرًا لشدة حرارة الطقس به وطول أيامه.

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مناسبات مرت على المصريين خلال شهر مايو الجاري

أوشك شهر مايو، الذي شعر الكثير من المصريين بطوله على الانتهاء، بسبب كثرة المناسبات التي مرت عليهم خلاله، ومن تلك المناسبات: 

شهر رمضان المبارك 

الاحتفال بشهر رمضان المبارك

تزامن أخر أيام شهر رمضان المبارك مع أول أيام شهر مايو الجاري، حيث بدأ الهر الفضيل وفقًا للحسابات الفلكية السبت 2 أبريل الماضي 2022، واستمر لمدة 30 يوم كاملين، ليكون أخر أيام الشهر يتزامن مع أول أيام الشهر الحالي.

عيد الفطر المبارك 

الاحتفال بعيد الفطر المبارك

توافق عيد الفطر المبارك للعام الحالي 2022، مع أول شهر مايو الحالي حيث كان أول يوم عيد الفطر الأثنين 2 مايو، وثاني أيام العيد الثلاثاء 3 مايو، وثالث أيامه توافق مع يوم الأربعاء 4 مايو.

احتفال شم النسيم 

احتفالات شم النسيم

جاء الاحتفال بشم النسيم هذا العام مختلف عن الأعوام الماضية، فمن المفترض ان يكون الاحتفال يوم 25 أبريل، إلا انه هذا العام، احتفال المصريين به في شهر مايو، نظرًا لتزامن الاحتفال به في شهر رمضان المبارك.

تعمد المصريين تأخير الاحتفال بشم النسيم هذا العام، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث يرتبط هذا الاحتفال بتناول الفسيخ والرنجة، وهي الاكلات الغير مفضل تناولها في رمضان، لشدودة ملوحتها التي تسبب عطش شديد أثناء الصيام.

عيد العمال 

عيد العمال

يُصادف احتفالات عيد العمال من كل عام الأول من مايو، والذي تصادف مع أخر أيام شهر رمضان المبارك، ووقفة عيد الفطر المبارك.

مواقع التواصل الاجتماعي شهر مايو شهر رمضان عيد الفطر شم النسيم عيد العمال

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