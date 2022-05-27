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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جائزة الريادة السينمائية لـ سميرة أحمد بـ مهرجان المركز الكاثوليكي

تكريم سميرة احمد
تكريم سميرة احمد

أقيم اليوم حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وبحضور الفنانة سميرة أحمد وحنان مطاوع، وبشرى، وأحمد سلامة.

وتسلمت الفنانة سميرة أحمد جائزة الريادة السينمائية التي منحتها إياها اللجنة العُليا للمهرجان وسط ترحيب كبير من الحاضرين وحرصت على إلقاء كلمة وقالت:" اشكر المركز الكاثوليكي على اهتمامه بالسينما وبتكريمي وبعتذر عن حضوري الافتتاح لوفاة الفنان سمير صبري، فقد وعدني ان يأتي معي واهدي الجائزة لروحه.

مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما 

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال في دورته السبعين الفنان محمد صبحي اليوم، وتم منحه جائزة  " الأب يوسف مظلوم" بإجماع اللجنة العليا للمهرجان.

وحرص صبحي على القاء كلمة وقال": تكرمت قبل ذلك في المركز الكاثوليكي ولكن هذا التكريم بالتحديد ملأني فرحة لانها بإسم يوسف مظلوم، ومن ٧٠ سنة كان لدي ٤ سنين لذلك فخور بتكريم اليوم هنا".

وتابع": الأب يوسف مظلوم حرص على حضور عرض لي وانا في الجامعة وتعجب من عدم عرض المسرحية في مسارح وسط البلد، فجئت الي المركز الكاثوليكي وقمت بعمل بروفات على المسرح هنا ووافق على تعديلاتي في المسرح لذلك الأب مظلوم له فضل على في تقديم هاملت ولن انسي ما فعله معي ولا انسي جميله".

وابدي سعادته بمقابلته للفنان خالد الصاوي بالمركز الكاثوليكي اليوم حيث يحضر الاخير لندوة فيلمه للإيجار الذي يعرض ضمن عروض المهرجان.

وحرص الصاوي على توجيه كلمه لـ "صبحي" وقال": محمد صبحي مدرسة وصنع مسرح اخرج العديد من النجوم، ونعتز بتراث ونيس.

النجم الكبير محمد صبحي كان مفترضا تكريمه خلال حفل الافتتاح ولكن نظرا لاستمراره في عرض مسرحيته " نجوم الظهر " التي يقوم بإخراجها وبطولتها فقد تعذر حضوره يوم الافتتاح وتقرر تحديد يوما خاصا لتكريمه ضمن فعاليات المهرجان بحضور كل وسائل الإعلام وجمهور المهرجان .

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