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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| ظهور ميسرة بعد اختفاء.. مصطفى قمر يتعرض للنصب.. زفاف دنيا عبد العزيز

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها زفاف دنيا عبد العزيز، ظهور ميسرة بعد اختغاء، مصطفى قمر يتعرض للنصب، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

بث مباشر.. جلسة محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد

ظهر النجم العالمي جوني ديب، خلال جلسته اليوم في القضية التي يختصم فيها آمبر هيرد، ونشرت مواقع عالمية فيديو مباشر من قاعة المحكمة في القضية المقامة صباح اليوم، وحقق الفيديو أكثر من مليون مشاهدة.

 

صور جديدة لـ دنيا عبد العزيز بـ فستان الفرح في يوم زفافها

تألقت الفنانة دنيا عبد العزيز بفستان زفاف مبهر من تصميم العالمي هاني البحيري في اول ظهور لها خلال بدء الاحتفال بزفافها على مصطفى كامل.

يقام الحفل  داخل احدي القري السياحية بمدينة نويبع وحضر حتي الان مي نور الشريف وميسرة وميدو عادل والماكييرة زينب حسن والدة رنا رئيس وايمي سالم وزوجها غسان مولي ومن تستعد الراقصة  دينا لإحياء اولى فقرات الحفل.

 

الراقصة دينا تشعل حفل زفاف دنيا عبد العزيز في نويبع

أحيت الراقصة دينا، حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز، الذي أقيم اليوم الجمعة ، على أحد شواطئ مدينة نويبع الساحلية.

وحرصت الراقصة دينا، على التقاط صورة تذكارية مع العروسين، أثناء فعاليات حفل الزفاف. 

 

قبل الختام.. منى زكي تتألق على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي

تواجدت الفنانة منى زكي، على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الدولي، ضمن فعاليات اليوم قبل الأخير -اليوم الجمعة 27 مايو- من المهرجان الذي تختتم فعالياته غدًا السبت.

 

ترقص في زفاف دنيا.. شاهد| أحدث ظهور للفنانة ميسرة بعد فترة اختفاء

ظهرت الفنانة ميسرة، في مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز، الذي أقيم عصر اليوم على أحد شواطئ مدينة نويبع الساحلية.

وقامت ميسرة، بالرقص على الأغاني، لتحتفي بزفاف دنيا عبد العزيز، وذلك في مقطع فيديو متداول من حفل زفاف الأخيرة. 

 

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

أصدر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنان مصطفى قمر بيانا صحفيا أكد خلاله تعرض موكله للنصب من شركة ميديا لايف.

تعود القصة حينما تعاقد مصطفى قمر، على  برنامج ٥ نجوم بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة ٦ أكتوبر و كان ذلك في حفل كبير و تم تصوير حلقات البرنامج و تم عرضه في شهر رمضان من العام الماضي.

 

تفاصيل حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 70

أُقيم مساء يوم الجمعة الموافق 27 مايو2022، حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته السبعين، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد.

 

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