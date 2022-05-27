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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الراقصة دينا تشعل حفل زفاف دنيا عبد العزيز في نويبع

الراقصة دينا في حفل
الراقصة دينا في حفل زفاف دنيا عبد العزيز

أحيت الراقصة دينا، حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز، الذي أقيم اليوم الجمعة ، على أحد شواطئ مدينة نويبع الساحلية. 

وحرصت الراقصة دينا، على التقاط صورة تذكارية مع العروسين، أثناء فعاليات حفل الزفاف. 

الراقصة دينا في حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز

حفل زفاف دنيا عبد العزيز 

تألقت الفنانة دنيا عبد العزيز بفستان زفاف مبهر من تصميم العالمي هاني البحيري في أول ظهور لها خلال بدء الاحتفال بزفافها على مصطفى كامل.

يقام الحفل  داخل احدي القري السياحية بمدينة نويبع وحضر حتي الان مي نور الشريف وميسرة وميدو عادل والماكييرة زينب حسن والدة رنا رئيس وايمي سالم وزوجها غسان مولي ومن تستعد الراقصة  دينا لإحياء اولى فقرات الحفل.

 

دنيا عبد العزيز تحتفل بحنتها:

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز، جمهورها عدة صور من حفل حنتها وسط مجموعة كبيرة من أصدقائها، ونشرتهم من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونالت عبد العزيز العديد من المباركات والتهاني من متابعينها.

يذكر أن كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن سر حماسها لشخصية أمنية فى مسلسل “ملف سرى” الذى عرض فى رمضان المنقضى.

وقالت دنيا عبد العزيز فى ندوة صدى البلد : شخصية أمنية صعبة وعادة أحب تقديم مثل هذه الشخصيات المركبة المليئة بالاحاسيس والمشاعر المختلفة.

وأوضحت دنيا عبد العزيز : طوال أحداث المسلسل شخصية أمنية مليئة بالغموض والانفعالات الداخلية فلا تستطيع أن تحدد إذا كانت شخصية شريرة او طيبة لأن انفعلاتها داخلية ولا تظهرها وهو ما أرهقنى كثيرا لانها معظم المشاهد فى حالة بكاء “شحتفه”.

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