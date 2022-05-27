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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ترقص في زفاف دنيا.. شاهد| أحدث ظهور للفنانة ميسرة بعد فترة اختفاء

ميسرة
ميسرة

ظهرت الفنانة ميسرة، في مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز، الذي أقيم عصر اليوم على أحد شواطئ مدينة نويبع الساحلية. 

 

وقامت ميسرة، بالرقص على الأغاني، لتحتفي بزفاف دنيا عبد العزيز، وذلك في مقطع فيديو متداول من حفل زفاف الأخيرة. 

 

يذكر أن ميسرة لا تعتاد الظهور في المناسبات أو البرامج الفضائية أو السوشيال ميديا طوال فترة طويلة، وعادت للظهور الفني في شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل أحلام سعيدة. 

حول ميسرة 

ولدت في مثل هذا اليوم عام 1967، ودخلت المجال الفني في عام 2000 ومازالت مستمرة فيه، خريجة كلية الفنون التطبيقية قسم ديكور، ولمعت في أدوار الإغراء.

 

عائلة ميسرة 

قالت ميسرة، إن والدها مصري ولكن والدتها لبنانية وهي رفضت في البداية أن تعمل ابنتها في الفن، ولكنها سافرت بعد انتهائها من الجامعة إلى لندن، وشاركت في عدد من الحفلات التي عملت بها مطربة، حتى نصحها وجدي الحكيم بالعودة إلى مصر.

وأشارت ميسرة فى لقاء تليفزيونى إلى أنها عندما عادت إلى مصر استطاعت أن تقنع والدتها بالعمل في الفن، وبدأت الأعمال تتوالى عليها، رغم أنها أصيبت بالاحباط عندما لم تستطع إنتاج أول كاسيت لها.

 

سبب عدم زواج ميسرة

وقالت -وقتها- إنها أصبحت حاليا على مشارف الأربعين وفرصتها في الإنجاب أصبحت ضعيفة جدا، كما أن لديها قناعة أن قطار الزواج فاتها، ولم تعد تستطيع أن تتخلى عن حريتها من أجل الزواج.

واوضحت ميسرة إنها لم تتزوج في سن صغيرة؛ لأنها قابلت رجال مصابين بفصام في الشخصية ويقولون ما لا يفعلون، ولذلك قررت أنها إن لم تجد رجلا حقيقيا مثل والدها يعطيها حريتها؛ لن تتزوج أبدا.

وأضافت ميسرة، أنها فكرت في تبني طفل، ولكن بسبب انشغالها الدائم بعملها ترددت حتى لا تظلمه معها.

 

عمليات التجميل

وتحدثت ميسرة أيضا عن عمليات التجميل التي أجرتها وقالت إنها فكرت أن تقوم بنفخ خدودها عندما فقدت وزنها بشكل كبير، ولكنها أصيبت بميكروب في خدها الأيسر مما سبب لها مشكلات كبيرة جدًا.

قالت ميسرة إن العملية الثانية كانت في الأنف، ولكن الطبيب اختار لها أنف روماني لا يناسبها، مما جعلها تجري عملية أخرى فأصيبت بكسر وبدأت تعمل لتجمع النقود لتجري عملية لتصلح ما أفسدته.

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