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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وسط حراسة أمنية مشددة

امتحانات الدبلومات الفنية 2022| عمليات التعليم تتابع وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان

صناديق اسئلة امتحانات
صناديق اسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عملية نقل و وصول صناديق أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية الموجودة في جميع انحاء الجمهورية .

وتتم عملية نقل صناديق أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، في حراسة أمنية مشددة بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية في الدولة.

وينطلق اليوم السبت الموافق 28 مايو 2022 ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2022 التحريرية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022 يبلغ 830 ألفًا و753 طالبا وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة

ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبيه على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وعلى ألا يتجاوز عدد  الطلاب من (14 - 16) طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

ومن المقرر أن يتم البدء في أعمال تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية 2022 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2022/6/24.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في اعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2022 في جميع محافظات الجمهورية ، بشكل ومستوى يليق بمعلمي مصر 

وكان قد وبدأ طلاب الدبلومات الفنية 2022 يوم السبت الماضي، أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022 “العملية والمعملية” في جميع مدارس التعليم الفني الموجود على مستوى الجمهورية.

وشارك في تنفيذ التقييمات النهائية لطلاب البرامج الفنية المبنية وفقًا للجدارات المهنية ، والذين يبلغ عددهم 23000 طالب/طالبة ، بمشاركة أكثر من 1000 من ممثلي القطاع الخاص بمختلف تخصصاتهم وبمشاركة أكثر من 2000 من مقيمي وزارة التربية والتعليم.

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