الصحة تعلن تلقي لقاح كورونا داخل محطات المترو.. صور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن اتاحة تسجيل البيانات وتلقى لقاح فيروس كورونا، في المكاتب المتواجدة داخل محطات المترو.



وأوضحت الوزارة، أن اللقاح آمن وفعال ومجاني.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب"01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف www.100millionseha.eg