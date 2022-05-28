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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدكتور شوقي علام: الإسلام هو الحل في كل قضايانا

صدى البلد

قال الدكتور شوقي علام ، " أننا رأينا المجموعات الإرهابية تستند الي ما فهم في التراث الفهقي ولم يراعي السياق الذي جاء فيه هذا الفهم ولم يراعي الزمن ولم يراعي تغير الأحوال إنما هو مجرد ناقل للفتاوي والآراء التي قيلت في زمن دون أن يراعي الخصوصيات التي قيلت فيها هذه الفتاوى وهذه الآراء ولذالك هي لا تعمل في ظل واقع مختلف".

وأضاف الدكتور شوقي علام خلال لقائه ببرنامج " نظرة " المذاع على قناة صدى البلد، " لا شك ان هذه الفتاوى كانت تعمل في واقعها القديم وكانت ناجحه والعقول التي أنتجت هذه الفتاوى مبدعة لكن هناك الكثير من الفتاوى التي لا بد أن تبقى لزمانها ".
 

وأضاف " انهم استدعوا فتاوى كانت في ظل زمن صراعات موجود واوجدوها في القرن ال٢١ دون أن تكون العلة والسبب موجودان ولهذا افتقدت مقومات  الوجود الان وبناء على ذلك هذه الفتاوى شوهت المشهد واربكت العالم وأدت إلى أن يكون الإنسان حيران بالفعل" .
 

وتابع الدكتور شوقي علام، أن الإسلام هو الحل في كل قضايانا ولكي يكون هو الحل في كل قضايانا لا بد أن يكون بفهم النصوص الشرعية في إطارها الصحيح وبضوابطها العلمية الصحيحة .

الدكتور شوقي علام شوقي علام برنامج نظرة فهم النصوص الشرعية النصوص الشرعية فتاوى

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