دراسة: البروتينات غير الطبيعية مسؤولة عن الأعراض الغامضة لـ كورونا وجلطات الدم

ظل سبب العديد من الأعراض الغامضة والمستمرة التي يسببها فيروس كورونا لغزًا صعبًا للعلماء والمهنيين الصحيين، كان الباحثون يبحثون في أنظمة مختلفة في الجسم للعثور على السبب وراء العديد من الأعراض قصيرة وطويلة الأجل الناجمة عن SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ كورونا.



قدمت دراسة حديثة ، نُشرت في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية ، آلية مقترحة لشرح سبب إصابة بعض الأشخاص بأعراض غامضة و معقدة لـ كورونا بعد الإصابة، أحد هذه الأعراض كان الجلطات الدقيقة في الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد لفترة طويلة.

وجد الباحثون في الدراسة الجديدة أن الأميلويد ، البروتينات غير الطبيعية التي يُعرف عنها أيضًا أنها تسبب مرض الزهايمر ، يمكن أن تتشكل أثناء عدوى SARS-CoV-2 ، مما قد يفسر بعض الأعراض التي ظهرت، يقترح البحث أن تفاعل الجهاز المناعي مع SARS-CoV-2 قد يؤدي إلى حدوث جلطات دموية وأعراض عصبية ، بسبب إنتاج هذه البروتينات الشوكية الخاطئة.



المشاكل الصحية التي تسببها الأميلويد



الأميلويد عبارة عن هياكل بروتينية ليفية غير طبيعية يمكن أن تتراكم في الجسم. توجد هذه الأميلويد في مجموعة متنوعة من الاضطرابات ، مثل مرض الزهايمر ، وهي حالة تؤثر على التفكير والذاكرة، ترتبط بعض الأميلويد أيضًا بالعديد من المشكلات الصحية الأخرى ، مثل عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب عندما لا تعمل النبضات الكهربائية في القلب بشكل صحيح) ، وتصلب الشرايين (تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في جدران الشرايين وعليها ) ، داء السكري من النوع 2 (مرض مزمن يتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم) والتهاب المفاصل الروماتويدي (أحد أمراض المناعة الذاتية والتهابات حيث يهاجم الجهاز المناعي الخلايا السليمة في الجسم عن طريق الخطأ).

في هذه الدراسة ، سعى الباحثون إلى فحص ما إذا كان البروتين السار في السارس- CoV-2 يمكن تحويله إلى أميلويد في الجسم، يلعب البروتين الشائك أو البروتين S دورًا رئيسيًا في انتقال الفيروس وتطوره. وجد الباحثون أن العديد من مكونات البروتين S يمكن أن تنتج الأميلويد.



عندما قام مؤلفو الدراسة بدمج بروتين S في المختبر مع الإيلاستاز العدلات - وهو إنزيم محلل للبروتين (البروتياز) يتم إنتاجه في جسم الإنسان عن طريق نوع من خلايا الدم البيضاء تم إطلاقه مبكرًا في عدوى SARS-CoV-2 تسمى العدلات - وجد الباحثون أن البروتين S تفكك إلى أقسام يمكن أن تؤدي إلى إنتاج الأميلويد، ووجدوا أيضًا أن الجمع بين بروتين S مع البروتيز العدلات الإيلاستاز يكون أليافًا شبيهة بالأميلويد، بحثت المزيد من الأبحاث في هذه الدراسة في العلاقة بين البروتين S وتكوين الجلطة الدموية.



أوضحت مؤلفة الدراسة صوفي نيستروم أنه في ظل الظروف العادية ، عندما نتعرض لإصابة ، يتحول الفيبرينوجين (الموجود في مجرى الدم) إلى الفيبرين لتشكيل جلطات. لمنع "التجلط المفرط" ، هناك مكون آخر من مكونات الدم ، البلازمين ، والذي من شأنه إذابة جلطات الفيبرين عندما يكون هناك ما يكفي والتخلص في النهاية من كل الفيبرين عندما لا تكون هناك حاجة إليه بعد الآن. "تُظهر تجربتنا أنه إذا تم تشكيل الفيبرين في وجود أميلويد سبايك ، فلن يتمكن البلازمين من إزالة جلطات الفيبرين تمامًا."

أعرب الدكتور أرتورو كاساديفال ، خبير الأمراض المعدية في جامعة جون هوبكنز في بالتيمور ، والذي لم يشارك في الدراسة ، عن شكوكه حول كون إنتاج الأميلويد هو سبب الآثار الجانبية العصبية التي لوحظت لدى الأشخاص المصابين بـ COVID-19. "إن استنتاج أن هياكل الأميلويد هذه مسؤولة عن التأثيرات العصبية أمر تخميني للغاية في هذا الوقت لمجرد عدم وجود دليل على أن مثل هذه الهياكل يتم إنتاجها أثناء إصابة الإنسان." لا تستنتج نتائج الدراسة أن عدوى COVID-19 تزيد من خطر إصابة الشخص بالخرف.

المصدر: timesofindia