عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: البروتينات غير الطبيعية مسؤولة عن الأعراض الغامضة لـ كورونا وجلطات الدم

صدى البلد

ظل سبب العديد من الأعراض الغامضة والمستمرة التي يسببها فيروس كورونا لغزًا صعبًا للعلماء والمهنيين الصحيين، كان الباحثون يبحثون في أنظمة مختلفة في الجسم للعثور على السبب وراء العديد من الأعراض قصيرة وطويلة الأجل الناجمة عن SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ كورونا.


قدمت دراسة حديثة ، نُشرت في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية ، آلية مقترحة لشرح سبب إصابة بعض الأشخاص بأعراض غامضة و معقدة لـ كورونا  بعد الإصابة، أحد هذه الأعراض كان الجلطات الدقيقة في الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد لفترة طويلة.
وجد الباحثون في الدراسة الجديدة أن الأميلويد ، البروتينات غير الطبيعية التي يُعرف عنها أيضًا أنها تسبب مرض الزهايمر ، يمكن أن تتشكل أثناء عدوى SARS-CoV-2 ، مما قد يفسر بعض الأعراض التي ظهرت، يقترح البحث أن تفاعل الجهاز المناعي مع SARS-CoV-2 قد يؤدي إلى حدوث جلطات دموية وأعراض عصبية ، بسبب إنتاج هذه البروتينات الشوكية الخاطئة.


المشاكل الصحية التي تسببها الأميلويد


الأميلويد عبارة عن هياكل بروتينية ليفية غير طبيعية يمكن أن تتراكم في الجسم. توجد هذه الأميلويد في مجموعة متنوعة من الاضطرابات ، مثل مرض الزهايمر ، وهي حالة تؤثر على التفكير والذاكرة، ترتبط بعض الأميلويد أيضًا بالعديد من المشكلات الصحية الأخرى ، مثل عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب عندما لا تعمل النبضات الكهربائية في القلب بشكل صحيح) ، وتصلب الشرايين (تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في جدران الشرايين وعليها ) ، داء السكري من النوع 2 (مرض مزمن يتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم) والتهاب المفاصل الروماتويدي (أحد أمراض المناعة الذاتية والتهابات حيث يهاجم الجهاز المناعي الخلايا السليمة في الجسم عن طريق الخطأ).
في هذه الدراسة ، سعى الباحثون إلى فحص ما إذا كان البروتين السار في السارس- CoV-2 يمكن تحويله إلى أميلويد في الجسم، يلعب البروتين الشائك أو البروتين S دورًا رئيسيًا في انتقال الفيروس وتطوره. وجد الباحثون أن العديد من مكونات البروتين S يمكن أن تنتج الأميلويد.


عندما قام مؤلفو الدراسة بدمج بروتين S في المختبر مع الإيلاستاز العدلات - وهو إنزيم محلل للبروتين (البروتياز) يتم إنتاجه في جسم الإنسان عن طريق نوع من خلايا الدم البيضاء تم إطلاقه مبكرًا في عدوى SARS-CoV-2 تسمى العدلات - وجد الباحثون أن البروتين S تفكك إلى أقسام يمكن أن تؤدي إلى إنتاج الأميلويد، ووجدوا أيضًا أن الجمع بين بروتين S مع البروتيز العدلات الإيلاستاز يكون أليافًا شبيهة بالأميلويد، بحثت المزيد من الأبحاث في هذه الدراسة في العلاقة بين البروتين S وتكوين الجلطة الدموية.


أوضحت مؤلفة الدراسة صوفي نيستروم أنه في ظل الظروف العادية ، عندما نتعرض لإصابة ، يتحول الفيبرينوجين (الموجود في مجرى الدم) إلى الفيبرين لتشكيل جلطات. لمنع "التجلط المفرط" ، هناك مكون آخر من مكونات الدم ، البلازمين ، والذي من شأنه إذابة جلطات الفيبرين عندما يكون هناك ما يكفي والتخلص في النهاية من كل الفيبرين عندما لا تكون هناك حاجة إليه بعد الآن. "تُظهر تجربتنا أنه إذا تم تشكيل الفيبرين في وجود أميلويد سبايك ، فلن يتمكن البلازمين من إزالة جلطات الفيبرين تمامًا."
أعرب الدكتور أرتورو كاساديفال ، خبير الأمراض المعدية في جامعة جون هوبكنز في بالتيمور ، والذي لم يشارك في الدراسة ، عن شكوكه حول كون إنتاج الأميلويد هو سبب الآثار الجانبية العصبية التي لوحظت لدى الأشخاص المصابين بـ COVID-19. "إن استنتاج أن هياكل الأميلويد هذه مسؤولة عن التأثيرات العصبية أمر تخميني للغاية في هذا الوقت لمجرد عدم وجود دليل على أن مثل هذه الهياكل يتم إنتاجها أثناء إصابة الإنسان." لا تستنتج نتائج الدراسة أن عدوى COVID-19 تزيد من خطر إصابة الشخص بالخرف.
المصدر: timesofindia

كورونا فيروس كورونا البروتينات الشوكية الأميلويد الجلطة الدموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

قفزة طفيفة .. أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت 28-5-2022 | فيديو

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

موضوعات متعلقة

الفلبين تلغي اختبارات كورونا للمسافرين الحاصلين على جرعة معززة

أقل خطورة من كورونا.. الصحة العالمية: هناك علاج ولقاح لـ جدري القرود

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة

الجرام بـ 1050 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم السبت 28-5-2022

نهائي دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يطارد إنجاز أسطوري أمام ريال مدريد

الجيش المصري الأول في ترتيب أقوى الجيوش بالشرق الأوسط

أولى رحلات مشجعي الأهلي تتجه للمغرب لمؤازرة الفريق في نهائي دوري الأبطال

يدير شقة لممارسة الرذيلة بالغردقة..عاطل يواجه الحبس 3 سنوات وغرامة 300 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

رغم بتر ساقها.. شاهد طفلة تركض على قدم واحدة إلى المدرسة

حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

فيديو

ظهور بوسى ووصية محمد رمضان.. أبرز لقطات حفل زفاف ابنة مدحت العدل

حماية المستهلك ينتصر للمواطن.. قرارات جديدة ملزمة لموردي السيارات |فيديو جراف

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

اﻟﻤﺰﻳﺪ