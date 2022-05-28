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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتربية عين شمس

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الثاني

بدأت في كلية التربية بجامعة عين شمس، اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، حيث تستمر لمدة شهر، لتنتهي يوم الخميس ٢٨ يونيو دون أن يتخللها أجازات سوى أيام الجمعة.

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آثار عين شمس تستعد لامتحانات الترم الثاني 2022

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تستمر شهرًا .. بدء امتحانات الترم الثاني بـ آداب عين شمس غدًا

و شددت إدارة الكلية على توفير كل السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع المشاركين في عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول..

وأشارت الإدارة إلى ضرورة تواجد أستاذ المادة يوم الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمادة، وأهمية تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية وعلى رأسهم إدارة شئون الطلاب والمركز الطبى .

كما حرصت إدارة الكلية على توفير الكحول والمطهرات للطلاب لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني
امتحانات الفصل الدراسي الثاني
امتحانات الفصل الدراسي الثاني
كلية التربية بجامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسي الثاني Jobs Education عملية الامتحانات

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