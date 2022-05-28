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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع في حكومة طالبان الأفغانية ينجو من محاولة اغتيال

وزير الدفاع بحكومة
وزير الدفاع بحكومة طالبان ينجو من محاولة اغتيال

أفادت وكالة أنباء "أفق نيوز" الأفغانية، بأن القائم بأعمال وزارة الدفاع في طالبان نجا من محاولة اغتيال في ننجرهار شرقي أفغانستان.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر لم تسمها أن "هجوما انتحاريا استهدف الملا محمد يعقوب مجاهد، وزير الدفاع، خلال زيارته إلى ولاية ننجرهار شرق أفغانستان".

وتابعت "قتل بعض المقربين من وزير الدفاع، وأفراد حمايته قتلوا".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة دفاع "طالبان" في بيان أن الملا محمد يعقوب مجاهد، كان في رحلة إلى إقليم ننجرهار لزيارة بعض القوات العسكرية.

وبحسب الوزارة، تحدث الملا يعقوب إلى المسؤولين المعنيين حول القضايا الإقليمية، وأشاد بنشاطات قوات الدفاع في توفير الأمن والدفاع عن أفغانستان.

ولم تشر حركة طالبان إلى استهداف وزير الدفاع في بيانها عن نشاطه خلال الزيارة.

وزعمت الجبهة الوطنية لتحرير أفغانستان، المعارضة قبل أيام، مقتل عدد من مسؤولي طالبان، وإصابة الملا يعقوب "بجروح بليغة" في هجوم بالعاصمة كابول.

وفي المقابل، ترددت شائعات عن محاولة شبكة حقاني اعتقال أو اغتيال الملا يعقوب في ننجرهار.

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