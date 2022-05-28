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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أراد الشهادة على عقد زواجها.. بشرى تتحدث عن خلافها مع محمد رمضان

بشرى ومحمد رمضان
بشرى ومحمد رمضان

كشفت الفنانة بشرى، عن حقيقة خلافها مع الفنان محمد رمضان مجددا، وذلك بعد تقديم أغنيته الأخيرة “بلالين”، حيث كانت ردت عليه عبر حسابها قائلا: “خف علينا شوية”. 

 

وقالت بشرى فى لقاء مع برنامج “et بالعربى”: "لا توجد أزمات مع محمد رمضان وعالم الراب يتحمل كل شيء ولكن فى النهاية هناك صداقة ومحبة بيننا وليس هناك أي خلاف كما يتصوره البعض. 

 

وأضافت بشرى: كنت اقصد بالعبارة التى كتبتها على حسابي أن يترك محمد رمضان وراء ظهره كل الأزمات القديمة ويركز فى المستقبل ويقدم أغنية جديدة ومختلفة. 

 

محمد رمضان وبشرى 

وكشفت الفنانة بشرى أن محمد رمضان كان يرغب فى أن يكون شاهدا على عقد زواجها من رجل الأعمال سالم هيكل.

 

وقالت بشرى، فى لقاء لها ببرنامج “إنسايدر بالعربى”: “الفنان محمد رمضان ليس بينى وبينه أى أزمة، وخرجت تحدثت عنه فى لقاء سابق بشكل جيد ووجه لى الشكر”.

 

وأضافت: “المفاجأة أن محمد رمضان كان يرغب فى أن يشهد على عقد زواجى من سالم، وأيضا أحمد السقا، إلا أن السقا لم يرد على الهاتف، واتفقت مع سالم أن يشهد على العقد خالى وخاله”.

بشرى عن آخر زيارة لها لسمير صبري قبل وفاته بأسبوع: أعطاني كتابا

بشرى: محمد رمضان كان يرغب في الشهادة على عقد زواجى

بشرى وسمير صبرى 

وكشفت الفنانة بشرى تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة الفنان الراحل سمير صبرى، من خلال برنامج the insider بالعربى.

 

وقالت بشرى: "قابلته قبل سفري ومكنش عايزنى أسافر وكنت ماشية قالى خليكى ربع ساعة كمان".

 

وأضافت بشرى: "قبل وفاته بـ ٣ أيام اتعشينا معاه أنا ومجموعة من أصدقائه وكان بيحكى عن مشواره وأصدقائه وكان سعيد ومبتسم".

 

وتابعت بشرى: "بعد خروجه من المستشفى كان صعبا أن يقيم فى بيته لوحده فاضطر للإقامة فى فندق".

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