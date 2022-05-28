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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا.. انطلاق المنتدى العلمي العربي لعلماء ومحترفي الإشعاع

صدى البلد

في إطار دعم هيئة الطاقة الذرية المصرية لجميع الأنشطة في مجالات الاستخدامات الأنشطة السلمية للطاقة الذرية ونشر الوعي بها ودعم جميع المبادرات الأهلية في هذا المجال.

 

يحضر غداً الأحد الموافق 29 مايو 2022 وبتقنية الزووم  الدكتور عمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية انطلاق المنتدى العلمي العربي لعلماء ومحترفي الإشعاع، والذي يأتي تحت رعايته بالإضافة إلى الدكتور عبد الوالي العجلوني - رئيس المنتدى – مدير جامعة الشارقة، الدكتور سالم الحامدي – رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية،  حازم سومان – الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما يشمل الحضور الدكتورة هداية الله سالم - نائب رئيس المنتدى، الدكتور ضو مصباح – ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية، وجميع أعضاء اللجنة التأسيسية للمنتدى وأكثر من مائتين مشارك.

وصرحت  الدكتورة هداية الله سالم - نائب رئيس المنتدى أن المنتدى العلمي العربي لعلماء ومحترفي الإشعاع
(The Arab Scientific Forum for Radiation Scientists and Professionals,) 
هو تجمع علمي تطوعي عربي تأسس عام 2022، وسيتشكل من العلماء والمختصين والباحثين في العلوم النووية والإشعاعية وتطبيقاتها، وما يتعلق بالمواد النووية المشعة من أمن وأمان نووي وتتمثل مهمته في تعزيز التميز في العلوم النووية والإشعاعية وتطبيقاتها في كافة مناحي الحياة ودعم أعضائه في ممارسة أعمالهم العلمية.


ويمثل أعضاؤه جميع المجالات العلمية والتقنية المتعلقة بالعلوم والتقنيات النووية والإشعاعية، والمستخدمة في التطبيقات البحثية والطبية والصناعية والتعليم، والأمن والأمان النوويين، وتشمل نطاق خبراتهم القطاع الأكاديمي، والحكومي، والطبي، والبحث والتطوير، والخدمات التحليلية، والاستشارات، والصناعة في كافة الدول العربية.


وللتسجيل لحضور حفل الانطلاق يمكن التسجيل على الرابط التالي:
https://forms.gle/3oh4ceztWsiX95Ng7

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