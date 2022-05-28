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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال لقائه وفد الأعمال المصري الكندي..

شكري: مصر تعتزم استثمار رئاستها لمؤتمر COP27 لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شكري يلتقي وفد الاعمال
شكري يلتقي وفد الاعمال المصري الكندي

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم السبت، بوفد مجلس الأعمال المصري الكندي، بوزارة الخارجية.

رحَّب الوزير شكري بقيام الوفد بزيارة إلى كندا قريباً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

كما أشاد بتنامي العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية بين مصر وكندا خلال الأعوام الماضية، والدفع قدمًا بهذا التعاون إلى آفاق أرحب.

وأكد “شكري” اعتزام مصر استثمار رئاستها واستضافتها لمؤتمر COP27 لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، مع بحث سبل التعاون في هذا الشأن مع الجانب الكندي.

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