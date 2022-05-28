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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

برنامج 5 نجوم.. محامي مصطفى قمر يكشف تفاصيل قضية النصب على الفنان

صدى البلد

تعرض الفنان مصطفى قمر لعملية نصب واحتيال من جانب احدى الشركات التي تعاقد معها لتقديم أحد البرامج، والذي تم عرضه خلال شهر رمضان في العام الماضي .

نصب واحتيال على مصطفى قمر

وكشف المستشار ياسر قنطوش محامي الفنان مصطفى قمر  تفاصيل تعرض موكله لعملية نصب واحتيال من خلال بيان صحفي نشره عبر حسابه على الفيسبوك .

تعود القصة حينما تعاقد مصطفى قمر، على  برنامج 5 نجوم بأحد الفنادق الشهيرة في مدينة 6 أكتوبر و كان ذلك في حفل كبير و تم تصوير حلقات البرنامج وعرضه في شهر رمضان من العام الماضي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

مصطفى قمر الفنان مصطفى قمر المطرب مصطفى قمر

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