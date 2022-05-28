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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الجندي يفتح النار على كريمة بسبب تعدد الزوجات: أنت عضو في وطن مش تنظيم

خالد الجندي
خالد الجندي

انتقد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الدكتور أحمد كريمة بسبب تصريحاته الأخيرة بخصوص تعدد الزوجات، ووصفها ساخرا بأنها «أغرب فتوى سمعها في تاريخ الهند».

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وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت، أنّ الشيخ كريمة قال إنه على الزوجة إعانة زوجها على الزواج من أخرى بدلا من ارتكاب الفاحشة، موضحًا: «الشيخ أحمد كريمة له كل الاحترام والتقدير، لكننا ننتقد المحتوى، وما قاله عجيب جدا، بخصوص أن استئذان الزوجة الأولى بالزواج الثاني سواء كان مقيما أو مسافرا لم يرد به نص في الشريعة الإسلامية».


وتابع خالد الجندى، الشريعة لم يرد بها نص بالاستئذان ولكن بالإعلام، مستشهدا بقوله تعالى «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف»، و«للرجال عليهن درجة»، وواصل مفسرا: «الزوجة لها ما للرجل في المعلومة وليس الريادة والقيادة، وبالتالي يجب أن تعلم الزوجة بالزيجة الثانية»، مضيفًا: «مش أنت يهمك إنك تعرف مراتك بتكلم مين وعلى علاقة بمين وبتتعامل مع مين، برضه مراتك يهمها نفس الشيء».

 

وواصل مستنكرا تصريحات الشيخ أحمد كريمة: «هو الإسلام نزل للرجال فقط؟ الإسلام نزل للرجال والنساء، أنا زعلان منك أوي يا دكتور كريمة، أنت بتقول كلمتين بتوعك في كل حلقة فالمذيع يتلبش، وحاولت تعملها معايا في المناظرة، أنت عضو في وطن مش عضو في تنظيم، فرق بين انتمائك للدولة والتنظيم، ولو الدولة أقرت بشيء مينفعش انت تمنعه».

 

وانتقد «الجندي»، تصريحات «كريمة» التي قال فيها إن عدم علم المرأة بالزيجة الثانية فيه مصلحة للأسرة، وقال: «أنه مصلحة ديه يا دكتور كريمة اللي هتكون فيها علاقة واحد بيلبس النظارة السوداء ويمشي بالجورنال وينزل ويقول لمراته أصل عندي اجتماع؟ أنه مصلحة لما واحد ولاده يكتشفوا إنه نازل من عند واحدة الساعة 2 بالليل، مش هيتهموا أبيهم في عرضه، ولما تضيع المواريث؟ ولما الإخوات يخطبوا بعض زي الأفلام الهندي بسبب إن بابا متجوز على أخته، يا جماعة كرامة المرأة شغلاكم، كرامة المرأة من كرامة الأسرة، يعني ممكن الراجل يتهزأ والأسرة متهزتش والابن يتهزأ والأسرة متهزتش، لكن الأم تتهزأ؟ دي كرامة الأسرة كلها».

خالد الجندي الزوجة الشريعة

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