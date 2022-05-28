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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: الزواج هو اقتران ومشاركة ومؤسسة

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البعض يصور العلاقة الزوجية بأنها مجرد علاقة جنسية بين رجل وامرأة، وهذا توصيف حيواني وقطيعي للمسألة، وهذه كارثة.

خالد الجندى: الدولة أنشأت 9000 مسجد فى عهد الرئيس السيسي .. فيديو

خالد الجندى: هناك مؤامرة متعمدة من جماعات الشر لإخفاء هذا الكتاب ..فيديو

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه لا يمكن اختزال المنظومة العظيمة الذي يسميها الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ في علاقة سرير، فهل الميثاق الغليظ هو عبارة عن تنظيم اداء جنسي بين رجل وامرأة.  

وتابع الجندى، أن الزواج هو اقتران ومشاركة ومؤسسة، والله سبحانه وتعالى يقول: " وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا"، أن أغلظ وأحكم العقود التي ذكرت في القرآن هو عقد الزواج وعقد الأنبياء، وهذا يدل على عظم وخطر ومنزلة هذا العقد.


قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنشأت ٩٠٠٠ مسجد، فى ربوع مصر كلها، مضيفا: "الله يجازيك كل خير يا ريسنا، ويا حكومة، وهذا الأمر لا يعرفه إلا المثقفون، المحبون لوطنهم، انما الأفاقون والخونة، لا يفقهون هذا، ويقعدون يجعلصوا الدنيا عشان يبرجلوا المواطن البسيط".


وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، : "خبر زى ده احنا فى الاتجاه الصحيح، انا بكره الظلم، الدولة بتعمل شغلها بجد، وانا مش طالب حاجة ولا وزارة ولا غيره، انا راجل زاهد.. لكن انا لا أقبل الإساءة أو ظلم أحد، عيلة حجازى الهاربين، فى إشارة منه إلى أبو اسحاق الحوينى ونجله، كانوا بيقولوا  عاوزين وزير أوقاف مسلم، وبيتهموا وزير الأوقاف بأنه يحارب الإسلام، تعالوا شوفوا النهضة الكبيرة اللى فى المساجد".

وقال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك مؤامرة مريبة متعمدة لإخفاء كتاب المعاملات البنكية، لفضيلة الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاى، شيخ الأزهر السابق، لافتا الى أن اختفاء هذا الكتاب من المكتبات ورائه ايد خفية تعمل بنظام.

وتابع الجندى، : "الشيخ طنطاوى، عندما اخرج هذا للكتاب، هاجموه واتهموه وشتموه، لكنهم لم يستطيعوا الرد عليه، ولقى ربه فى البقيع، فى ميتة كريمة بجوار الصحابة، محتسب ما تعرض له عند الله سبحانه وتعالى".

وأكمل: "وانا بقول لجماعات الشر، والسلفيين، هنسى بكل الطرق لطباعة هذا الكتاب، أو شراء اى نسخ موجودة فى اى مكتبة، فهذا الكتاب يحل المشكلة المصرفية فى عقول هذه الناس، ويتصدى لفتاوى السلفيين الخاصة بالتعامل مع البنوك".

خالد الجندي الزواج عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى اقتران ومشاركة ومؤسسة العلاقة الزوجية

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