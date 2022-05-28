رافع اسم مصر.. أحمد موسى: هشجع ليفربول ومحمد صلاح.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم كله يتابع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول المقرر انطلاقه بعد أقل من ساعة من الآن .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" جماهير ليفربول تتغنى بـ محمد صلاح في فرنسا قبل انطلاق المباراة ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" جمهور ليفربول احتل شوارع باريس وجمهور ليفربول يمارس حالة من الضغط الكبير قبل بداية النهائي ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" باستغرب لما ألاقي حد هيقول أنه يشجع ريال مدريد"،مضيفا:" النهاردة لازم نشجع محمد صلاح وليفربول في المباراة لأنه يمثل مصر ".

ووابع الإعلامي أحمد موسى :" انا بشجع ريال مدريد لكن النهاردة محمد صلاح وليفربول ، لأنه مصري يرفع اسم مصر في العالم كله".