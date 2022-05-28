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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

محمد بن زايد خلال لقائه مدبولي: تحية للرئيس السيسي ولمصر مزيداً من التقدم والازدهار

صدى البلد

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة زيارته للامارات للإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين دولة الإمارات ومصر التي ستعلن تفاصيلها يوم غد الأحد.

ورحب رئيس الدولة - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - بالدكتور مصطفي مدبولي ونقل تحياته الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .. متمنياً لمصر مزيداً من التقدم والازدهار.

وأشاد "بالشراكة الصناعية التكاملية" مؤكداً أنها خطوة رائدة ستعود بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث .. مشيراً إلى أن التغيرات التي يشهدها العالم تستدعي تعميق الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة العربية وابتكار صيغ جديدة للتعاون فيما بينها وتعزيز تكاملها واستثمار الميزات النوعية لكل دولة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات خاصة في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وغيرها.

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