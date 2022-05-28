ننشر نتائج بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2022

شهد اليوم الثاني من النسخة العاشرة لبطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022 للرجال والسيدات، منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين خاصة المصريين.



نتائج مباريات بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022 للرجال



فاز اللاعب بول كول المصنف الأول عالمياً، على اللاعب مازن هشام المصنف الثامن عالمياً بثلاث أشواط نظيفة، وجاءت النتيجة الأشواط كالاتي :11-7 11-2 11-4.



فاز اللاعب المصري طارق مؤمن المصنف السادس عالمياً، على اللاعب جورج باركر المصنف واحد وثلاثون عالمياً بأربع أشواط، وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 4-11 12-10 8-11 6-11.



فاز اللاعب فارس دسوقي المصنف العاشر عالمياً، علي اللاعب ايان يونج المصنف اثنين وعشرون عالمياً بأربع أشواط، وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 11-9 9-11 14-12 13-11.



فاز اللاعب بابيستا موساتي المصنف رقم واحد وعشرون عالمياً علي اللاعب باتريك روني المصنف العشرون عالمياً بأربع أشواط، وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 8-11 11-4 11-9 11-5.



فاز اللاعب بورجا جولان المصنف الواحد وأربعين عالمياً علي اللاعب ميغيل رودريغيز المصنف الرابع عشر عالمياً بخمس أشواط، وجاءت النتيجة كالاتي: 8-11 12-10 7-11 12-10 11-9.



فاز اللاعب محمد الشوربجي المصنف الثالث عالمياً علي سيزر سالازار المصنف الثامن والثلاثون عالمياً بثلاث أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 6-11 8-11 7-11.



فاز اللاعب مصطفي العسال المصنف الرابع عالمياً علي اللاعب مصطفي السيرتي المصنف الثاني وثلاثون بأربع أشواط، وجاءت النتيجة كالاتي: 8-11 11-3 11-6 11-6.



نتائج باقي مباريات اليوم الثاني من الدور الأول لبطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022 للسيدات:



فازت اللاعبة نوران جوهر المصنفة الاولي عالمياً على اللاعبة هولي ناوجتون المصنفة السابعة عشر عالمياً بثلاث أشواط نظيفة، وجاءت النتيجة كالاتي 12-10 11-7 13-11.



فازت اللاعبة عايفة أزمان المصنفة رقم السبعة والعشرون عالمياً على اللاعبة زينة مكاوي السادسة والثلاثون عالمياً بخمس أشواط، وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي : 11-7 11-6 11-13 3-11 7-11.



فازت اللاعبة ليزا آيتكن المصنفة الثاني والثلاثين عالمياً علي اللاعبة إميلي وايتلوك المصنفة الثامنة عشر عالمياً بأربع أشواط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتي: 7-11 11-2 14-12 11-7.



فازت اللاعبة ساره جين بيري المصنفة السادسة عالمياً على اللاعبة كاي لي المصنفة ستة وخمسون عالمياً بثلاث أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي 8-11 4-11 8-11.



فازت اللاعبة نور الطيب المصنفة الثامنة وعشرون عالمياً على اللاعبة روان العربي المصنفة الثامنة عالمياً بثلاث أشواط نظيفة، وجاءت النتيجة كالاتي: 10-12 8-11 9-11 7-11.



فازت الاعبة جورجينا كندي المصنفة التاسعة عالمياً علي اللاعبة الاكسندرا فلار المصنفة الواحد وثلاثون عالمياً بخمس أشواط، وجاءت النتيجة كلاتي : 11-7 7-11 7-11 11-7 11-8.



فازت اللاعبة ندي عباس المصنفة السادس عشر عالمياً علي اللاعبة صابرين صبحي المصنفة الرابع وعشرون عالمياً بـ 4 أشواط، وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 11-4 8-11 9-11 7-11.



فازت اللاعبة تين جيليس المصنفة الثالث عشر عالمياً علي اللاعبة امندا صبحي المصنفة الرابعة عالمياً بـ 4 أشواط، وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 11-7 6-11 11-5 11-6.



فازت اللاعبة هانيا حمامي المصنفة الثالثة عالمياً علي اللاعبة هنا رمضان المصنفة السادس وعشرون بـ 3 أشواط نظيفة، وجاءت النتائج كالاتي : 11-2 11-5 11-8.