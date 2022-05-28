جمال بيومى: مصر فى حاجة إلى استثمار أجنبي مباشر

قال السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن دولة الإمارات من أكبر الدول التى تضخ استثمارات فى مصر.

جاء ذلك تعليقا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "دي إم سي على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة للإمارات للقاء كبار المستثمرين الإماراتيين.

استثمار أجنبي مباشر



وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدولة المصرية فى حاجة إلى استثمار أجنبي مباشر، لاستيعاب الزيادة السكانية التى تحتاج زيادة النمو بقدرة 8%.

وأشار السفير جمال بيومى إلى أن رجال الأعمال العرب يستثمرون خارج بلدانهم بحوالي 2000 مليار دولار أما داخل الدول العربية 100 مليار.