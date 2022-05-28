فينيسوس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام ليفربول .. شاهد

تقدم فريق ريال مدريد بالهدف الأول في شباك ليفربول في المباراة المقامة حاليا على ملعب فرنسا في نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا .

وسجل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الهدف بعد تمريرة من فالفيردي في الدقيقة 59 من عمر اللقاء .

وفي الشوط الأول ألغى الحكم هدف كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد في شباك ليفربول في المباراة المقامة حاليا على ملعب فرنسا في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا .

وجاء سبب الغاء الهدف تسلل كريم بنزيما في ظل تقدم اليسون حارس مرمى ليفربول وذلك في الدقيقة الاخيرة من عمر الشوط الاول

ويسيطر فريق ليفربول على الكرة بنسبة استحواذ وصلت إلى 51 % مقابل 49% لصالح فريق ريال مدريد .

وأضاع صلاح في الدقيقة 16 فرصة بعدما لعبت له الكرة بالعرض ليضعها في المرمى ولكنه يتصدى لها كورتوا.

وأضاع صلاح فرصة اخرى في الدقيقة 18 بعدما سدد كرة من على منطقة الجزاء ليتصدى لها كورتوا ايضاً.

تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال- إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - كريم بنزيما



تشكيل ليفربول كل من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ساديو ماني