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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم الشيشان يعلن السيطرة على مدينة أوكرانية استراتيجية في 3 ساعات

زعيم الشيشان يعلن
زعيم الشيشان يعلن السيطرة على مدينة أوكرانية في 3 ساعات

أعلن زعيم الشيشان رمضان قديروف، اليوم السبت، أن مدينة سيفيرودونتسك في منطقة لوجانسك شرق أوكرانيا، قد تم السيطرة عليها، خلال 3 ساعات.

وقال قديروف "هذا كل شيء! سيفيرودونتسك تحت سيطرتنا الكاملة.. لقد هُزم النازيون. وتم تدمير جميع مواقعهم. وتم تحرير المدينة".

وتابع زعيم الشيشان "يمكن للسكان أن يتنفسوا الصعداء.. من الآن فصاعدا لم يعودوا في خطر"، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح قديروف أنه كان من المخطط أصلا تحرير سيفيرودونيتسك في غضون أسبوع، لكنه اليوم "أجرى تعديلات وحدد مهمة السيطرة على المدينة في غضون 3 أيام"، حيث استطاع المقاتلون تحريرها في 3 ساعات.

وفي وقت سابق، نشر الزعيم الشيشاني تسجيلا مصورا حذر فيه من أن بولندا قد تلقى نفس مصير أوكرانيا، داعيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى "العودة إلى رشده"

وقال قديروف  إن أوكرانيا "صفقة منتهية وأنه اذا أصدر أمر فسيتم احتلال بولندا في 6  ثوان".

وأضاف مستكملاً حديثه الموجه إلى بولندا "من الأفضل أن تعيدوا أسلحتكم ومرتزقتكم وتطلبوا من سفيرنا الصفح رسمياً.. لن ندع الأمر يمر.. فقط كما تعلمون، لدى الشيشان تقليد جيد جداً - مهما فعلتم من أشياء، سوف تعود إليكم".

كما دعا زعيم الشيشان الرئيس الأوكراني إلى "أن يعود في نهاية المطاف إلى رشده، ويقبل الشروط التي عرضها رئيسنا فلاديمير بوتين".

واتهم قديروف، الذي أعلن سابقاً أنه نشر 12 ألف مقاتل شيشاني لدعم روسيا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعاطي مخدر الكوكايين وطالبه بالاستسلام وقبول شروط موسكو.

وتابع "ستصبح أوكرانيا لنا قريباً، وسينفذ الكوكايين من زيلينسكي أو يعود أخيراً إلى رشده ويقبل الشروط التي قدمها رئيسنا بوتين".

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