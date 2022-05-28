قبل الحكم في قضية أبو الفتوح وعزت.. إعترافات محمد القصاص: عارضت الإخوان

تنطق غدا الأحد الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد حماد، بحكمها على عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 متهما في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة.

نص إعترافات محمد القصاص في قضية عبدالمنعم أبو الفتوح

وينشر موقع صدى البلد اعترافات محمد القصاص، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمتهم فيها عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت وآخرين.

وقال المتهم محمد القصاص، خلال تحقيقات النيابة، "أتولدت في أسرة متوسطة الحال، ووالدي متوفي وكان خريج كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وكان شغال في شركة، ووالدتي ربة منزل وعندي أخوات أتنين غيري ولد وبنت، وأنا خريج كلية دار العلوم جامعة القاهرة ومعايا دبلومة كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون".

وأضاف القصاص في أقواله، ابتديت شغل بعد الجامعة وشغلي كان في مجال الإعلام وأنا ميال له عشان كدة اشتغلت فيه، واشتغلت معد برامج وبعدين معلق صوتي وبعدين أتجوزت ، وأسست شركة دعاية وإعلان، وتخصصت في مجال المونتاج وكمان أنا بحب شغل العمل العام على الرغم إني الوحيد في أسرتي اللي سلكته.

وتابع محمد القصاص، بداية مشاركتي في العمل العام كان سنة 2005 تقريبا بالاشتراك في حملة كفاية، وبعدين ثورة 25 يناير بشكل فردي لحد لما بعد الثورة قررت أني أسس حزب التيار المصري وده كان حزب قررت تأسيسه مع مجموعة من الشباب وهدفه كان المشاركة في التغيير السياسي بعد الثورة ولما معرفناش ناخد الترخيص عشان الإمكانيات قررنا أننا نندمج مع حزب واخد ترخيص وفعلا اندمجنا مع حزب مصر القوية اللي أسسه عبدالمنعم أبو الفتوح.

وأعترف القصاص، شاركت في ثورة 30 يونيو وبالنسبة لي أنها ثورة عشان هي عبارة عن حراك شعبي ضد الحاكم وأنا مؤيد ليها طبعا، وشاركت فيها لأني معترض على حكم الإخوان والتصرفات اللي بدرت منهم بعد توليهم الحكم، وبعد الاندماج مع حزب مصر القوية اشتغلت عضو المكتب السياسي، وبعدين في 2017 بقيت نائب رئيس الحزب.

وعن علاقته بالمتهم عبدالمنعم أبو الفتوح، قال المتهم محمد القصاص، عرفته في 2011 أو 2012، وعلاقة في اطار العمل السياسي لأن أفكارنا واحدة تقريبا، وزادت بالانضمام للحزب وده خلاني أشوفه كتير لما توليت مسئولية النائب، وطبيعة عملي كانت مسئول التنسيق السياسي، والاتصال بالأحزاب الأخرى واجراء اللقاءات.

واللي أعرفه أن بعد حملة ترشح الانتخابات الرئاسية لعبد المنهم أبو الفتوح بعض الطلاب قاموا بإنشاء بعض الأسر والحركات الطلابية في الجامعات تحت شعار مصر القوية وده كان شعار الحملة، وكان أخر لقاء بيني وبين أبو الفتوح في اللقاء الدوري للحزب قبل يناير 2018، وكان عن الموقف من الانتخابات الرئاسية وانتهينا أنه مش هيترشح للانتخابات، لأن الظروف مش جاهزة وهو مش جاهز.

عبدالمنعم أبو الفتوح قالي أنه جايله دعوة لمؤتمر في بريطانيا بصفته مرشح رئاسي سابق مش بصفته رئيس الحزب، وعن علاقة الأخير بجماعة الإخوان قال القصاص "هو كان عضو في الجماعة وتولى قيادة فيها وأختلف معاهم ومش عارف سابهم ليه واللي أعرفه أنه هو بقى معارض ليهم بعد كدة".