عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدحت صالح يحيى حفلا غنائيا بدار الأوبرا .. اليوم

مدحت صالح
مدحت صالح

يقدم الفنان الكبير مدحت صالح، حفلا بمصاحبة الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، فى الثامنة مساء اليوم على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج نخبة من أعماله الجماهيرية التى قدمها على مدار مشواره الفنى المشرق منها بحلم على قدى ، المليونيرات ، كوكب تانى ، قلب واحد ، النور مكانه في القلوب ، اشتقنا لزمان ، يتقال ، حبيبى يا عاشق وغيرها بالإضافة إلي عدد من مؤلفات الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها منها برمي السلام ، وحشونا الحبايب و3 سلامات.

إحدى مواهب الأوبرا.. ملك سعيد: بحب شيرين ونفسي أكون زي أم كلثوم

عبد الوهاب السيد يوضح دور الأوبرا المصرية فى اكتشاف المواهب

وعبر صالح عن سعادته بتقديم حفلات مميزة بدار الأوبرا التى تعد حصن الإبداع فى مصر، واصفا روادها بالجمهور المستنير المدرك لأهمية الفنون الجادة فى الارتقاء بالوجدان .

دار الأوبرا الموسيقى مدحت صالح ام كلثوم اكتشاف المواهب الموسيقار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

موضوعات متعلقة

الصور الكاملة لختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بدورته الـ70

بعرض أفلام وتوزيع الجوائز.. تفاصيل حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي بدورته الـ70

حنان مطاوع أحسن ممثلة.. التفاصيل الكاملة لجوائز مهرجان المركز الكاثوليكي

إنشاء مركز كاثوليكي للسينما بالأقصر والإسكندرية

جائزة الريادة السينمائية لـ سميرة أحمد بـ مهرجان المركز الكاثوليكي

أعضاء لجنة تحكيم .. مهرجان المركز الكاثوليكي يكرم بشرى وأحمد سلامة

سميرة أحمد عن الشائعات التي تلاحق الفنانين: أبشع ما يحدث لنا

ريم مصطفى تظهر بأكثر من شكل في مسلسل الثمانية.. صور

ترشيحاتنا

حادثة غامضة.. إصابة 120 طفلا ومدرسا بسرطان الدماغ في مدرسة أمريكية

بعد سقوط أسانسير بالمواطنين.. لجنة من الصحة تفحص مستشفى خاص بالغربية

روسيا تقرر تأجيل الاستفتاء على ضم خيرسون حتى يتوقف القتال

وزير داخلية فرنسا يهاجم جمهور ليفربول بعد أحداث نهائي دوري الأبطال.. تفاصيل

حكم التعامل بالعملات المشفرة البتكوين والزكاة بها.. علي جمعة يرد

ميدو: حديثي عن ساحر أنشيلوتي لم يكن دعابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قريبا.. أمطار من النيازك تضرب الولايات المتحدة الأمريكية|صور

القائمة الكاملة لجوائز النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي

كوريا أول ممثلة متحولة جنسيا.. هل قُتلت حنان الطويل بالكهرباء أم انتحرت؟

مطلوب من الإنتربول.. صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

فيديو

فينيسوس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام ليفربول .. شاهد

شاهد .. هتافات مدوية لجماهير الأهلى بعد الوصول للمغرب لحضور نهائى أفريقيا

مستريحة الإسماعيلية.. توحيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في العقارات واستولت عليها

حكاية علياء وفريدة .. أنقذوا الطفلتين من الضمور العضلي الشوكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ