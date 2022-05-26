إحدى مواهب الأوبرا.. ملك سعيد: بحب شيرين ونفسي أكون زي أم كلثوم

قالت ملك سعيد إحدى مواهب دار الأوبرا المصرية، إنها فى الثانوية العامة وأنها تستطيع تنظيم وقتها جيد بين الحفلات فى الأوبرا وبين دراستها.

وأضافت “سعيد” خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”: “نصف الوقت أقضيه فى الدراسة والنصف الأخر للغناء.. ونفسي أكون زي أم كلثوم وبحب شيرين عبد الوهاب”.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبد الوهاب السيد، المدير الفنى لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، إنه يتم قبول المواهب بدءا من سن الست سنوات، مشيرا إلى أن المركز تم إنشاؤه عام 1992 وبدء بعدد فصول قليل، ومع تطوره أصبح هناك العديد من الفصول بجميع أقسامه.

وأضاف أن هناك أقسام للغناء الأوبرالي ويتكون من ثلاثة فصول، والبيانو يتكون من 11 فصلا و15 فصل للباليه و3 فصول للغناء العربي، وغيرها من الأقسام.

وتابع أنه بمجرد تقدم الطفل يقوم المركز بمعرفة ميوله من أجل القدرة على الإبداع على الشئ الذي يحبه، معقبا: "التمرين الذي يتمرنه الأطفال يعد منهج أكاديمي ومن أساتذة على أعلي مستوي.. وبناخد المراكز العليا فى أى جائزة".