خالد بيومي يهنئ ريال مدريد بدوري الأبطال: ‏الملكي لا ينتهي أبدا

هنأ المحلل الرياضي خالد بيومي نادى ريال مدريد الإسباني بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، على ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل، في نهائي البطولة الذي أُقيم على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكتب بيومي في تدوينة له عبر حسابه علي تويتر "‏‏‏‏‏الريال الملكي لا ينتهي ابدا مبروك لكل جماهير الملك في العالم هاردلك للابننا صلاح وكل عشاق الليفربول"

وجاء هدف ريال مدريد عبر البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 59 من كرة سريعة أمام المرمى، من تمريرة فيدي فالفيردي من الجهة اليمنى.



وتأهل ليفربول على حساب فياريال بعدما فاز الأول فى عقر داره بنتيجة 3-2 فى إياب نصف النهائى، فيما فاز الريدز ذهابا بنتيجة 2-0 فى ملعبه أنفيلد، ليتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا للمرة العاشرة فى تاريخه.



بينما تأهل نادي ريال مدريد الى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب مانشستر سيتي في مباراة العودة في العاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة 3-1، بعدما تلقى خسارة في ملعب الاتحاد بنتيجة 3-2.