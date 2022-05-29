زكي عبد الفتاح: خبرة أنشيلوتي سبب تتويج ريال مدريد.. وكورتوا نجم فوق العادة

قال زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، إن تيبو كورتوا حارس عرين ريال مدريد، كان نجما فوق العادة في مباراة نهائي دوري الأبطال.

وأضاف زكي عبدالفتاح خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" تيبو كورتوا كان موفقا بشكل كبير، ويستحق رجل المباراة بعدما حافظ على نظافة شباكه أمام ليفربول".

كما أشاد زكي عبدالفتاح بالمدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي قائلا:" أنشيلوتي يعد من أميز مدرب أوروبا، ويمتلك خبرات واسعة بدوري الأبطال، لقد سبق له التتويج بالبطولة 3 مرات، كما أنه يمتلك كاريزما ويعمل على التقارب بينه وبين اللاعبين وهذا دائما سر تفوقه".

وتُوج ريال مدريد الإسباني بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل، في نهائي البطولة الذي أُقيم على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.لتقدم الأخير بهدف نظيف.

ونظم لاعبو ريال مدريد الإسباني ممرا شرفيا للاعبي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

لاعبو ريال مدريد اصطفوا لتحية لاعبي ليفربول أثناء اتجاههم لاستلام الميداليات الفضية، وذلك عقب خسارتهم لنهائي دوري أبطال أوروبا.